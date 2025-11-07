Endonezya’nın başkenti Jakarta, cuma namazı sırasında yaşanan şiddetli patlamayla sarsıldı. Bir okul kompleksinin içinde bulunan camide meydana gelen patlama kısa sürede büyük paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
54 kişi yaralandı
Jakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri, olaya ilişkin ilk açıklamasında 54 kişinin yaralandığını ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yaralıların durumuna ilişkin geniş kapsamlı sağlık kontrollerinin sürdüğü aktarıldı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor
Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Emniyet Müdürü Suheri, olayla ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.
Bölgeden çıkan bulgular endişe yarattı
Yerel medya, olay yerinde yapılan ilk incelemede dikkat çeken bulgulara ulaşıldığını duyurdu.
Patlamanın gerçekleştiği alanda:
Yelekler
Ateşli silahlar
Terör faaliyetleriyle ilişkilendirilen bomba yapım malzemeleri
gibi çok sayıda eşyanın bulunduğu ifade edildi.
Güvenlik güçleri alarma geçti
Polis ekipleri, patlamanın terör bağlantılı olup olmadığını belirlemek için soruşturmayı genişletti. Olay bölgesinde güvenlik çemberi oluşturulurken, okul kompleksi ve çevresinde ek güvenlik önlemleri alındı.