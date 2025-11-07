Endonezya’nın başkenti Jakarta, cuma namazı sırasında yaşanan şiddetli patlamayla sarsıldı. Bir okul kompleksinin içinde bulunan camide meydana gelen patlama kısa sürede büyük paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

54 kişi yaralandı

Jakarta Emniyet Müdürü Asep Edi Suheri, olaya ilişkin ilk açıklamasında 54 kişinin yaralandığını ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yaralıların durumuna ilişkin geniş kapsamlı sağlık kontrollerinin sürdüğü aktarıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Emniyet Müdürü Suheri, olayla ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.

Bölgeden çıkan bulgular endişe yarattı

Yerel medya, olay yerinde yapılan ilk incelemede dikkat çeken bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Patlamanın gerçekleştiği alanda:

Yelekler

Ateşli silahlar

Terör faaliyetleriyle ilişkilendirilen bomba yapım malzemeleri

gibi çok sayıda eşyanın bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik güçleri alarma geçti

Polis ekipleri, patlamanın terör bağlantılı olup olmadığını belirlemek için soruşturmayı genişletti. Olay bölgesinde güvenlik çemberi oluşturulurken, okul kompleksi ve çevresinde ek güvenlik önlemleri alındı.