Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu’nda son maçında evinde Denizli Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Endo Karşıyaka, yarın kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-kırmızılılar, 6’ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Maç Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda

Mücadele yarın saat 16.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Taraftar ilgisinin yüksek olması beklenen karşılaşmada tam biletler 150 TL’den satışa sunulurken, öğrenciler maçı ücretsiz takip edebilecek.

Karşıyaka 6 maçta 5 galibiyet aldı

Bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi alan Endo Karşıyaka, ligde 4’üncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise aynı periyotta yalnızca 2 galibiyet elde ederek 10’uncu sırada bulunuyor.

Hedef: Yeniden yükselişe geçmek

Denizli yenilgisi sonrası moral depolamak isteyen Karşıyaka, taraftarı önünde Fenerbahçe’yi mağlup ederek üst sıralara yeniden tutunmayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, maç öncesinde taraftarın desteğini “kritik” olarak değerlendiriyor.