Son Mühür / Yağmur Daştan - Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin kalbinde yer alan ve yıllarca “kuşların sığınağı” olarak anılan Marmara Gölü, 2021’in ağustos ayında tamamen susuz kalarak haritadan silinmiş bir manzaraya dönüştü. Ulusal düzeyde korunması gereken sulak alanlar arasında gösterilen göl, bir dönem tepeli pelikan ile karabatak gibi nesli tehdit altında bulunan türlerin de dahil olduğu 101 kuş türünden on binlercesine ev sahipliği yapıyordu. Suların çekilmesiyle birlikte kuşlar bölgeyi terk ederken; birçok kişinin ekmek yediği balıkçılık da ortadan kalktı.

Göl, tamamen çorak bir araziye dönüştü. Gördes Barajı’ndan Marmara Gölü’ne gelen suyun yüzde 51’inin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini söyleyen Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gölmarmara’nın yeniden hayat bulması için İzmir’den hakkını geri alması gerektiğini söyledi. Başkan Kilimcigöldelioğlu, konuyla ilgili eylem hazırlığında olduklarını da aktararak ‘Kıran kırana mücadele edeceğiz” mesajı verdi.

‘Nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz’

Suyun büyük bir kısmının İzmir’e verilmesi ve kalanının da bölgedeki çiftçilere aktarılması sonrası gölün kuruduğunu aktaran Kilimcigöldelioğlu, “Suyun en az yüzde 30’unun gölge geri verilmesi için uzun süredir çağrı yapıyoruz fakat bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Şimdi bu konuyu daha yüksek sesle dile getirmek için eylemlilik hakkımızı kullanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde ve Gölmarmara Belediyesi’nin önünde eylem yapacağız. Afişlerimiz, pankartlarımız hepsi hazır. Nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya gidecek sesimizi duyuracağız. Kiminle konuşsak bize ‘Haklısınız’ diyorlar ama herhangi bir geri adım atmıyorlar. Biz haklı olmak istemiyoruz, Gölmarmara’nın tekrar eski haline gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kıran kırana mücadele edeceğiz’

“Suyun büyük kısmının İzmir’e verilmesi çok büyük bir hata” sözleriyle devam eden Kilimcigöldelioğlu, “Başka kaynaklar pekala bulunabilirdi. Göl kuruduğu için bütün çifçiler zor durumda, üç yıldır kimse verim alamıyor. Su olmadığı için bütün meyve ve sebze ağaçlarımız da sıkıntılı. Üretimimiz kalmadı. Kiraz, erik, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçlarımız kurudu kaldı. Arazinin bir kısmının çiftçiye verildi. Şu anda bu civarda 15 ayrı dere var. 10 dere daha yapılıp bu suyun tamamı Gölmarmara’ya verilebilir. Şu anda Gölmarmara’da tamamen su bitti, hiç yok. Şimdi Gördes Barajı’nın tamamının İzmir’e verilmesi isteniyormuş. Gölmarmara’yı bitirdiler sıra Gördes’e geldi. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kıran kırana mücadele edecek, hakkımız olan suyu geri alacağız. Bu hatadan dönülecek başka çaresi yok” diye konuştu.