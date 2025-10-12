Türk futbolunun köklü kulüplerinden İzmir temsilcisi Altay, 3. Lig 4. Grup’ta tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Üst üste iki sezon küme düşmenin ardından bu sezon da bir türlü toparlanamayan siyah-beyazlı ekip, evinde konuk ettiği Söke 1970 SK’ya karşı 4-1 gibi ağır bir yenilgi aldı. Ligin altı haftasını geride bırakan Altay, sadece 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 2 puanla amatör kümeye düşme hattının kıyısından kurtulamıyor. Bu sonuç, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldu.

İç sahada tarihinin en ağır yenilgisi

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Söke 1970 SK karşılaşmasını İzmir Atatürk Stadı’nda oynayan Altay, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda kalesinde arka arkaya gördüğü gollerle tamamen dağılan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak bu sezonki en farklı yenilgisini tatmış oldu. Daha önce iç sahada Eskişehirspor’a 3-2 yenilen İzmir ekibi, Söke temsilcisine de boyun eğerek ligdeki kötü gidişatına çare bulamadı. Bu sonuç, kulüp tarihinin son yıllardaki en utanç verici skorlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek baskı altında

Altay’da Ramazan Kurşunlu’nun yerine göreve getirilen tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek, Söke 1970 maçında takımın başındaki 3. mücadelesine çıktı ancak kötü gidişatı durdurmayı başaramadı. Şimşek yönetiminde siyah-beyazlılar, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galibiyet yüzü görmedi. Saha kenarında, oyuncularının yaptığı kritik hatalar karşısında sinirlerine hâkim olmakta zorlanan teknik direktör, maçın son anlarında taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Altaylı taraftarlar, "Söylesene Yusuf hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahüratlar yaparak mevcut duruma duydukları rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi. Altay, önümüzdeki hafta kritik bir deplasman mücadelesinde Tire 2021 FK’ya konuk olacak.

Başkan Sinan Kanlı'dan "Operasyon" sinyali

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı da takımın kabul edilemez kötü gidişatının sürmesi üzerine yönetim kurulu düzeyinde radikal kararlar alınabileceği sinyalini verdi. Başkan Kanlı, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada camianın beklentilerini karşılayamayan bu tablodan duyduğu rahatsızlığı net bir dille ifade etti. Kanlı paylaşımında, "Bulunduğumuz noktadan kesinlikle memnun değilim, kabul edilemez bir durum söz konusu. Bu bağlamda, kulübümüzün geleceği adına her anlamda kapsamlı bir değerlendirme sürecine başladım," ifadelerini kullandı.