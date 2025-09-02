Son Mühür- 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi, açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi.

Karar kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Yeni yönetimde Gürsel Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da görevlendirildi.

Bu gelişmelerin ardından siyaset kulislerinde tartışmalar yaşanırken, kararın piyasalar üzerindeki etkisi sert oldu.

Endeks gün içinde yüzde 5’e yakın kaybetti

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 11 bin 304 puan seviyesinden başladı. İptal kararının ardından hızlı bir düşüş yaşandı. Endeks yüzde 4,80 gerileyerek 10 bin 761 puana kadar düştü.

Özellikle bankacılık hisseleri en fazla değer kaybedenler arasında yer aldı. Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 7’yi aşarken, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen tüm kazanımlar silindi.

Borsa İstanbul’dan “yukarı adım kuralı” kararı

Borsa İstanbul AŞ, sert düşüş sonrası piyasayı dengelemek için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, BIST 100 endeksinde yüzde 2’lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar “yukarı adım kuralı” uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır."

Yukarı adım kuralı nedir?

Yukarı adım kuralı, borsada açığa satış işlemleri sırasında fiyatların kontrolsüz şekilde düşmesini engellemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Bu kural kapsamında açığa satış işlemleri, yalnızca hisse senedi fiyatı bir önceki seviyenin üzerinde gerçekleştiğinde yapılabiliyor. Böylece ani kayıpların önüne geçilmesi ve piyasa istikrarının korunması hedefleniyor.