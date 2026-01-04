Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazelediği kurultayda gözden kaçan detaylar arasında CHP'nin gelir ve gider kalemlerine yönelik rapor vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin son 10 aylık dönemini de içeren 1 Ocak 2023- 21 Kasım 2025 dönemi gelir ve giderleri ana muhalefet partisinin kasasının oldukça büyük olduğunu gözler önüne serdi.

2023, 2024 ve 2025'de Hazine'den toplamda 5 milyar TL Hazine Yardımı parası alan CHP'nin harcama kalemleri arasında en yüksek kalem doğal olarak hem 14 Mayıs 2023 hem de 31 Mart 2024 seçimlerine harcanan rakamlar görünüyor.

En büyük gider kalemi seçimler...



CHP'nin iki seçim gördüğü bu dönemde harcadığı rakamın toplamı 2 milyar 900 milyon lirayı buluyor.

Partinin giderleri arasında en yüksek ikinci kalem örgütlere yapılan yardımların tutarı olarak görülüyor.

Söz konusu dönemde örgüte yapılan yardımın miktarı tam 740 milyon lira.

Harcamalarda dikkat çekici yüksek kalemler arasında personel giderleri de bulunuyor.

Milyonlarca gönüllüsü ve üyesi olsa da CHP ciddi anlamda profesyonel çalışanı bulunan bir parti.

Harcama giderleri arasında personel giderine ayrılan para tam 522 milyon lira.

Bu rakam, CHP'nin her ay ortalama 20 milyon TL'lik personel gideri olduğunu gösteriyor.

Temsil ve ağırlama giderlerinin 160 milyon lirayı bulduğu görülen tabloda seyahat giderleri olarak ayrılan miktarın da 49 milyon lirayı bulduğu görülüyor.

Gelirler kısmında Hazine yardımı dışında en yüksek kalem 275 milyon lira ile bağışlar.

Söz konusu 35 aylık süre içinde üyelik aidatı olarak alınan giriş aidatlarının toplamı sadece 18 milyon lirada kalıyor.

Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan CHP'nin 35 aylık dönemde bütün üyelerinden topladığı aidatın miktarının, partide maaşla çalışan personelin bir aylık giderini bile karşılamadığı görülüyor.

CHP'de nereye, ne kadar harcanmış?



▪️Personel Giderleri 522.000.000 TL

▪️Seyahat Giderleri 49.000.000 TL

▪️Temsil Ağırlama 160.000.000 TL

▪️Vergi SGK 205.000.000 TL

▪️Taşıma Giderleri 67.000.000 TL

▪️Bakım Onarım 96.500.000 TL

▪️Kırtasiye 21.500.000 TL

▪️Haberleşme 43.000.000 TL

▪️Kira Giderleri 205.000.000 TL

▪️Teşkilata Yardım 739.000.000 TL

▪️Demirbaş Giderleri 115.000.000 TL

▪️Seçim Giderleri 2.900.000 TL