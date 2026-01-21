Son Mühür - Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri’ye gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, Faslı golcünün takımda kalma olasılığı arttı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri’de beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya gelen teklifleri incelerken, şartların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci askıya aldı. Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı, ancak bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu içermesi yönetimi tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun doğrudan bonservis geliri getirecek bir transfer modeli üzerinde yoğunlaşıyor.

Takımda kalabilir