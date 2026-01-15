Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kanun teklifi Meclis gündemine alındı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, özellikle en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik düzenleme öne çıktı.

Taban emekli maaşı artırılıyor

Komisyonda kabul edilen düzenleme kapsamında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Buna göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen asgari aylık tutar yeniden belirlendi.

Mevcut uygulamada 16 bin 881 lira olan taban ödeme, yapılacak değişiklikle birlikte 20 bin liraya çıkarılacak.

Yeni tutar 2026’dan itibaren geçerli olacak

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, en düşük emekli aylığına yönelik yeni ödeme tutarı 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmaya başlanacak. Böylece milyonlarca emeklinin gelirinde doğrudan artış sağlanmış olacak.