İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan milli voleybolcu Derya Çayırgan hakkında adli kontrol kararı verildi.

İBB’ye yönelik soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İBB bünyesinde bazı işlemlere ilişkin yolsuzluk iddialarını kapsayan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Dosyada, belediye ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve kurumların mali hareketleri mercek altına alındı.

Bu kapsamda spor camiasında tanınan isimlerden biri olan voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan Derya Çayırgan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren Çayırgan, işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

‘Malvarlığı değerlerini aklama’ suçlaması

Hakimlik, Çayırgan hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında değerlendirme yaptı. Yapılan incelemenin ardından tutuklama talebi yerine adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme, Derya Çayırgan hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde ev hapsi tedbiri ile birlikte yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda Çayırgan’ın ikamet adresinden ayrılmaması ve adli makamların izni olmadan yurt dışına çıkmaması şartı getirildi.

Soruşturma devam ediyor

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın genişletilerek devam ettiği, yeni gözaltı ve adli işlem kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi. Savcılığın, dosya kapsamındaki mali hareketler ve bağlantılı kişi ve kurumlar üzerindeki incelemesini sürdürdüğü bildirildi.