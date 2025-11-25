Emekli promosyonları, SGK maaşlarının bankalara taşınmasıyla peşin olarak ödeniyor. Bankalar, bu ödemeleri müşteri çekmek için kullanıyor ve tutarlar maaş aralıklarına göre değişiyor. Güncel verilere göre, özel bankalar kamu bankalarına göre daha yüksek tutarlar teklif ediyor. Emekliler, başvurularını şube, mobil uygulama veya e-Devlet üzerinden yapıyor. Kampanyalar, ay sonuna kadar geçerli kalıyor.

En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka

QNB Finansbank, Kasım 2025 kampanyasında en yüksek toplam promosyonu sunuyor. Temel promosyon 20 bin TL'ye ulaşırken, fatura talimatı, kredi kullanımı ve kart iadeleriyle 31 bin TL'ye varan ödül veriyor. Bu teklif, 8 Ekim ile 30 Kasım arası maaş taşıyan emeklilere yönelik. Banka, ek hesap ve kredi kartı avantajlarıyla fark yaratıyor.

Diğer bankalar da rekabette yer alıyor. Yapı Kredi ve Akbank, 30 bin TL seviyesine ulaşıyor. Kamu bankaları ise standart 12 bin TL ile sınırlı kalıyor, ancak ek promosyonlarla 30 bin TL'ye çıkıyor. Emekliler, maaş tutarına göre en uygun teklifi seçiyor. Bu durum, bankaların ek gelir kaynaklarını artırıyor.

2025 Kasım Emekli Promosyon Veren Bankalar Tablosu

Aşağıdaki tablo, bankaların temel ve maksimum promosyon tutarlarını gösteriyor. Veriler, maaş aralıklarına göre en yüksek seviyeleri yansıtıyor. Ek koşullar, toplam tutarı belirliyor.

Banka Temel Promosyon (TL) Maksimum Promosyon (TL) Ek Koşullar Özeti QNB Finansbank 20.000 31.000 Fatura talimatı (3.000 TL), kredi/ek hesap (2.500 TL x2), kart iadesi (3.000 TL) Yapı Kredi 15.000 30.000 Fatura talimatı (5.000 TL), kredi kartı harcama (5.000 TL) Akbank 15.000 30.000 Fatura talimatı (5.000 TL), davet ödülü (5.000 TL), kart harcama (5.000 TL) Türkiye Finans 12.000 29.500 Fatura talimatı (10.500 TL), yedek hesap (3.500 TL), kredi kartı bonus (1.000 TL) Garanti BBVA 15.000 25.000 Kart harcama (6.000 TL), avans hesap (2.000 TL), sigorta (2.000 TL) İş Bankası 15.000 24.000 Maaş aralığına göre değişir, ek promosyon 9.000 TL'ye varır Denizbank 12.000 27.000 Kredili mevduat, fatura talimatı, kredi kartı (15.000 TL ek) Vakıfbank 12.000 30.000 Ek promosyonla Troy kart avantajları Ziraat Bankası 12.000 12.000 Standart taahhüt Halkbank 12.000 12.000 Standart taahhüt

Tablo, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için en yüksek tutarları baz alıyor. Detaylar, bankaların resmi sitelerinde yer alıyor. Emekliler, vergi kesintilerini hesaba katıyor.

Emekli Promosyon Başvuru Şartları

Emekli promosyonu için üç yıl maaş alma taahhüdü zorunlu oluyor. Başvuru, SGK'dan dilekçe ile yapılıyor ve banka onayı gerekiyor. Mevcut taahhüt bitenler, iade ödemesi yapmadan yenileyebiliyor. Ek ödüller, fatura talimatı veya harcama şartlarına bağlı kalıyor. Bankalar, bu koşulları mobil üzerinden takip ettiriyor.

Kampanyalar, 30 Kasım'a kadar sürüyor. Emekliler, şubeye gitmeden dijital kanallardan işlem yapıyor. Bu sistem, promosyonu peşin almayı sağlıyor. Bankalar, emeklilere özel kredi kartı ve hesap avantajları ekliyor. Seçim, maaş tutarı ve ek şartlara göre değişiyor.

Bankaların Ek Avantajları

Özel bankalar, promosyon dışında indirimli faiz ve ücretsiz işlem sunuyor. QNB, eczane-market iadeleriyle öne çıkıyor. Yapı Kredi, kredi kartı harcama ödüllerini artırıyor. Kamu bankaları, temel tutarla sınırlı kalırken sadık müşteri politikası izliyor. Emekliler, toplam kazancı hesaplayarak karar veriyor.

Bu kampanyalar, emeklilerin bütçesini rahatlatıyor. Rekabet, tutarları yukarı çekiyor. Emekliler, resmi duyuruları takip ediyor. Başvuru sonrası promosyon, ilk maaşla birlikte yatıyor.