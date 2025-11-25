Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 dönemi için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, farklı katılımcı gruplarının enflasyon beklentilerinde belirgin farklılıklar gözlendi.

Piyasa katılımcılarının beklentisi yükseldi

TCMB verilerine göre, piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için öngördüğü yıllık enflasyon oranı bir önceki aya kıyasla 0,23 puan artış göstererek yüzde 23,49 seviyesine çıktı. Bu yükseliş, piyasadaki enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış sinyali olarak değerlendiriliyor.

Reel sektör ve hane halkı beklentisi düştü

Reel sektör temsilcilerinin enflasyon beklentisi ise önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkı tarafında ise beklentiler daha keskin bir düşüş gösterdi; Kasım ayında hane halkı enflasyon beklentisi 2,15 puan gerileyerek yüzde 52,24’e indi.

Hane halkının enflasyon iyimserliği azaldı

Gelecek 12 ayda enflasyonun gerileyeceğini düşünen hane halkı oranı da bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde kaydedildi. Bu durum, tüketicilerin fiyat istikrarına ilişkin beklentilerinde bir miktar iyimserlik kaybını işaret ediyor.