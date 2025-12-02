Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla aldığı Tiny House'u (küçük ev) yerinde göremeyen ev sahibi, hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin Türk Lirası değerindeki tekerlekli ev ve içindeki eşyaların çalındığı bu sıra dışı hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı ve zanlı yakalanarak adalete teslim edildi.

Hırsızlık olayı Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde gerçekleşti

Şaşkınlık yaratan olay, Mudanya'ya bağlı Eğerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği K.E. olarak belirlenen bir zanlı, sahibi M.E.'nin hafta sonu kullanımı için bıraktığı tek katlı, tekerlekli Tiny House'u ve evin içindeki tüm malzemeleri bulunduğu yerden çalarak kayıplara karıştı. Evin sahibi M.E. mahalleye geldiğinde yerinde olmayan mülkünü göremeyince durumu hemen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma, 8 mahalledeki kameraları tarayarak zanlıyı tespit etti

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu alışılmadık hırsızlık vakasını çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay yerini çevreleyen 8 farklı mahalledeki tüm güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan detaylı ve titiz incelemeler sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının K.E. olduğu kısa sürede tespit edildi.

Çalınan ev sahibine eksiksiz teslim edildi, zanlı cezaevine gönderildi

Kimliği belirlenen K.E.'ye yönelik jandarma ekiplerince hemen operasyon düzenlendi. Operasyonun başarılıyla sonuçlanmasıyla birlikte, çalınan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki Tiny House, sahibi M.E. isimli şahsa tam ve eksiksiz bir şekilde teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı K.E. ise, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.