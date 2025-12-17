Son Mühür- Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Cenk Eren, yapım şirketinden azar işittiğini duyurdu.

Kendi şarkısı yerine sokak hayvanlarına destek verdiği için azar işittiğini belirten Cenk Eren, ''Onlar benim dediğimi yapıp barınaklara mama gönderdiler. Diyorlar ki “tabii ki sokak canları için her şeyi yap ama biraz da şarkını paylaş reklamını yap diyorlar. Haklılar. baktım bu gün sabahtan beri sadece bizim canlar için yazıp çizmişim. Feda olsun.' ifadeleriyle yaptığından pişman olmadığını vurguladı.



Bu zulme ses çıkarmayan...



Cenk Eren sokak hayvanlarına verdiği destekle sık sık gündeme geliyordu.

Türkiye'de sokak hayvanları diye bir sorun var hatırlatmasında bulunan Eren,

''Bu sorunun nedeni bu hayvanlar değil. Yirmi sene önce bir kanun çıktı onlarla ilgili. Kanun diyor ki, aşılaü kısırlaştır ve yerinde bırak diyor. Bunu belediyeler yapmadılar. Şimdi diyorlar ki, toplayacaksın, barınaklara koyacaksın. Bu korkunç bir durum'' mesajı vermişti.

Eren, ''Bu zulme ses çıkarmayan, bunu görmezden gelenler lütfen artık sesinizi çıkarın.

“Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır” ifadesiyle sokak hayvanlarına sahip çıkılması için çağrıda bulunmuştu.