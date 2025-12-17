Son Mühür- Sağlıklı beslenmeye yönelik ilginin arttığı günümüzde, “dünyanın en sağlıklı yiyeceği hangisi?” sorusuna bilimsel bir yanıt geldi.

Yapılan kapsamlı araştırma, boyutu küçük olmasına rağmen besin değeriyle adeta devleşen bir yeşil yapraklı sebzeyi zirveye taşıdı.

Bilimsel araştırma 41 besini mercek altına aldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan William Paterson Üniversitesi’nden araştırmacılar, besin yoğunluğu kriterlerini esas alarak 41 farklı meyve ve sebzeyi inceledi.

Çalışmada; vitamin, mineral, protein, lif ve kalori oranları tek tek hesaplandı. Amaç, en düşük kaloriyle en yüksek besin değerini sunan gıdayı belirlemekti. Araştırmanın sonunda tam puan alarak listenin zirvesine yerleşen besin ise tere oldu.

Tere, besin yoğunluğunda zirvede yer aldı

Araştırmaya göre tere, son derece düşük kalori içermesine rağmen sunduğu yüksek besin değeriyle dikkat çekti.

Yaklaşık 100 gram tere yalnızca 14,6 kalori içerirken; kalsiyum, demir, çinko ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra protein, lif ve vitaminler açısından günlük ihtiyacın büyük bölümünü karşılıyor.

Bağışıklık sisteminden kemik sağlığına çok yönlü fayda

Terenin sağlık üzerindeki etkileri yalnızca besin değerleriyle sınırlı değil. Uzmanlara göre tere, düzenli tüketildiğinde birçok sistemi olumlu yönde etkiliyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor. Bu yönüyle portakal ve limon gibi bilinen C vitamini kaynaklarıyla yarışıyor.

Kemik ve kas sağlığını destekliyor: Kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengin yapısı, kemik yoğunluğunun korunmasına ve kas fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

Kanserle mücadelede destekleyici rol oynuyor: Güçlü antioksidan bileşenleri sayesinde serbest radikallerin hücrelere ve DNA’ya zarar vermesini azaltmaya yardımcı oluyor.

Sindirimi düzenliyor: Lifli yapısı sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını desteklerken, geleneksel olarak öksürük yatıştırıcı etkisiyle de biliniyor.

Detoks etkisi sağlıyor: Vücudun doğal arınma sürecine katkı sunarak toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

En sağlıklı sebzeler listesinde dikkat çeken diğer isimler

Araştırmada tere otunun ardından besin yoğunluğu açısından yüksek puan alan diğer sebzeler de sıralandı. Listede yer alan sebzeler, sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.

Besin yoğunluğu en yüksek sebzeler şöyle sıralandı:

Çin marulu – 91,99

Pazı – 89,27

Pancar – 87,08

Ispanak – 86,43