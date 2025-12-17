Son Mühür- Bir dönem oyunculuk yapan ve şu anda ABD’de yaşayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kenan İmirzalıoğlu’nu 1997 yılından bu yana tanıdığını belirtti. Karel, paylaşımında “2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan’a şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Siyasete girmeyi düşünmüyorum”

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Kenan İmirzalıoğlu hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. İmirzalıoğlu, siyasete girme gibi bir planının olmadığını belirterek, bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Kariyerine oyuncu olarak devam edecek

İmirzalıoğlu’nun açıklamasında, kariyerine oyunculuk alanında devam edeceği vurgulandı. Ünlü oyuncu, siyasetten uzak durmayı tercih ettiğini ve mesleki yolculuğunu oyunculuk üzerinden sürdürmeyi planladığını ifade etti.

İddialar yalanlanmış oldu

Bu açıklamayla birlikte Kenan İmirzalıoğlu’nun herhangi bir siyasi partiden milletvekili adayı olacağı yönündeki iddialar kamuoyu nezdinde doğrulanmamış oldu. Oyuncunun, siyasi gündem dışında kalmayı tercih ettiği netlik kazandı.