Emre Altuğ, 6 Eylül Cumartesi akşamı saat 22.00’de SoldOut Performance Hall’de sahneye çıkacak. Güçlü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra hayranlarının dilinden düşmeyen sevilen eserlerini de seslendirecek.

Konserde İzmirliler, hem nostaljik parçalarla hem de enerjik sahne performansıyla keyifli bir gece yaşayacak.

Emre Altuğ kimdir?

14 Nisan 1970’te İstanbul’da doğan Niyazi Emre Altuğ, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu, sunucu ve prodüktör kimlikleriyle tanınıyor. Niğde kökenli bir aileden gelen sanatçı, lise yıllarında gitarla müziğe ilgi duydu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Altuğ, 1990’lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılara vokalistlik yaptı.

1999’da yayımladığı “İbret-i Alem” albümüyle müzik kariyerine adım atan Altuğ, aynı dönemde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı. “Tatlı Hayat”, “Lise Defteri” ve “Sensiz Olmuyor” gibi dizilerle geniş kitlelere ulaştı.

2000’li yıllarda çıkardığı albümlerle pop müzikte kalıcı bir yer edinen sanatçı, 2005’te yayımladığı “Sensiz Olmuyor” adlı single’ın gelirini “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasına bağışlayarak sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulundu.

Müzik ve oyunculuğu bir arada sürdüren Emre Altuğ, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle Türkiye’nin sevilen sanatçıları arasında yer almaya devam ediyor.

