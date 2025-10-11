Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın adının gündeme girmesiyle tüm dünyada bir anda ilgi odağı olan 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela'nın muhalif siyasetçisi Maria Corina Machado'ya verildi.

Venezuela'daki Maduro yönetimine karşı mücadele eden muhalif lider María Corina Machado'ya Maduro siyasi yasak getirmiş ve seçimlere girmesi engellenmişti.



Gülsunar'dan İmamoğlu ve Özel benzetmesi...



Son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik muhalefetiyle dikkati çeken akademisyen Emrah Gülsunar Venezuela'yla Türkiye arasında, Nobel Barış Ödülü alan Machado'yla de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında paralellik kurdu.

''Venezuela bundan 10 sene önce bugün bizim yaşadıklarımızın çok benzerini yaşadı.'' diyen Gülsunar,

''Maduro'yu yenebilecek adaylara siyasi yasak getirildi, hapse atıldı. Muhalefet meclis seçimlerini kazanınca meclis fiilen feshedildi. Bu otoriterleşmeyle mücadele eden Maria Machado şimdi Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Demek ki ileride Ekrem İmamoğlu ve/ya Özgür Özel de Nobel alabilir.'' iddiasını gündeme getirdi.