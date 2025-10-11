Son Mühür - Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın Rusya’da izole bir hayat sürdüğü ve ekran bağımlılığı yaşadığı ileri sürüldü. Haberde, Esad’ın Moskova yakınlarında, Rus güvenlik güçlerinin koruması altındaki lüks bir kulede yaşamına devam ettiği ifade edildi.

Esad’ın, güvenlik önlemleriyle çevrili bir rezidansta yaşadığı ve vaktinin büyük bölümünü çevrim içi oyunlara ayırdığı iddia edildi. Ayrıca lüks konutunda mermer banyoların bulunduğu ve Esad’ın dışarı çıkmaktan özellikle kaçındığı belirtildi.

Suriye'den kaçtı