Son Mühür - Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın Rusya’da izole bir hayat sürdüğü ve ekran bağımlılığı yaşadığı ileri sürüldü. Haberde, Esad’ın Moskova yakınlarında, Rus güvenlik güçlerinin koruması altındaki lüks bir kulede yaşamına devam ettiği ifade edildi.
Oyun bağımlısı olduğu ortaya çıktı
Esad’ın, güvenlik önlemleriyle çevrili bir rezidansta yaşadığı ve vaktinin büyük bölümünü çevrim içi oyunlara ayırdığı iddia edildi. Ayrıca lüks konutunda mermer banyoların bulunduğu ve Esad’ın dışarı çıkmaktan özellikle kaçındığı belirtildi.
Suriye'den kaçtı
Suriye’de muhalif güçlerin başkent Şam’a kadar ilerlemesi ve rejimin kontrol noktalarının hızla el değiştirmesiyle, Beşar Esad’ın iktidarının çöküş sürecine girdiği bildirildi. Uluslararası kaynaklar, durum kritik bir hal alınca Esad’ın Rusya’nın desteğiyle ülkeyi gizlice terk ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Rusya’nın Suriye’deki askeri üsleri ve sahadaki etkinliği, Esad’ın kaçışında belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi.