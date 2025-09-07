Son Mühür- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası teslim olmuştu.

Arslan, “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Böcek soruşturması yeni isimlere ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te rüşvet iddiasıyla tutuklanmasının ardından gözler belediye ile bağlantılı soruşturmalara çevrildi.

Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla görevden alınmasının ardından yürütülen incelemelerde, iş insanı E.T. ve belediye iştiraklerinden ihale alan bir şirket sahibinin ifadelerinde İlker Arslan’ın ismi geçti.

Rüşvet iddialarında Fazlı Ateş detayı

Soruşturma dosyasında, Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla çıkar ilişkilerine girdiği ileri sürüldü. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a ya da ailesine para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait bir şirkette SGK kaydı bulunduğu ve maaş aldığı tespit edildi.

Savcı talimatıyla gözaltı

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet birimleri, Arslan için yakalama kararı çıkardı. Teslim olan Arslan, emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Bu nedenle ifadesi doğrudan savcı tarafından alınacak.

Eşi de ifade verdi

İlker Arslan’ın eşi Melek Arslan da “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi. Soruşturmanın aile boyutuna genişlemesi dikkat çekti.

Kardeşi sahtecilik şüphesiyle yakalandı

Arslan’ın erkek kardeşi C.T.A., Niğde otoyolunda makam aracıyla seyir halindeyken durdurularak gözaltına alındı. İlker Arslan’a olan benzerliği, kamuoyunda “şaşırtma” taktiği uygulandığı şüphesini doğurdu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Personeli çıktı

Yakalanan kardeşin Cumhurbaşkanlığı Koruma personeli olduğu ortaya çıktı. C.T.A., ağabeyi gibi görevden el çektirildi ve açığa alındı. Kardeş hakkında “suçluyu kayırmak” suçundan işlem başlatıldı.