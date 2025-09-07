Vatikan’da bugün gerçekleştirilen tören, Katolik dünyasında tarihi bir an olarak kayda geçti. Papa 14. Leo, dünyanın dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katıldığı ayinde iki ismi aziz mertebesine yükseltti. Yardıma muhtaçlara desteğiyle bilinen ve 1920’lerde çocuk felci nedeniyle hayatını kaybeden Pier Giorgio Frassati ile henüz 15 yaşındayken kanserden yaşamını yitiren Carlo Acutis resmen aziz ilan edildi.

İlk “milenyum kuşağı azizi”

2006 yılında hayatını kaybeden Carlo Acutis, Katolik Kilisesi tarihinde “milenyum kuşağından” aziz ilan edilen ilk isim oldu. Genç yaşına rağmen teknolojiye olan ilgisiyle öne çıkan Acutis, kendi tasarladığı internet sitesi üzerinden inancını dünyaya duyurmuştu. Bu yönüyle modern çağın dijital misyonerlerinden biri olarak anılan Acutis, kısa ömrüyle milyonlarca genç için ilham kaynağı haline geldi.

Rahibe Teresa ve Assisili Francis’le aynı mertebede

Acutis’in azizlik mertebesine yükseltilmesi, onu Katolik Kilisesi’nin en saygın figürleri arasında gösterilen Rahibe Teresa ve Assisili Francis’in bulunduğu konuma taşıdı. Böylelikle Acutis, genç yaşta inancını ve teknolojiyi buluşturan öncü bir figür olarak tarihe geçti.

Frassati de azizler arasında

Papa 14. Leo’nun aynı törende aziz ilan ettiği diğer isim ise Pier Giorgio Frassati oldu. Yardımseverliği ve sosyal sorumluluk bilinciyle bilinen Frassati, Katolik gençler arasında uzun yıllardır rol model olarak görülüyordu. Onun aziz ilan edilmesi de törenin coşkusunu artırdı.

Katolik Kilisesi’nin tarihine geçen bu tören, hem genç kuşaklara hem de yardıma muhtaçlara adanmış bir mesaj niteliği taşıyor. Papa 14. Leo’nun açıklamalarıyla kutsanan bu yeni dönem, dijital çağın sembol isimlerinden biri olan Carlo Acutis’in aziz mertebesiyle daha da anlam kazandı.