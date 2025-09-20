Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan emniyet ekipleri, kan bağışı etkinliğine katılarak toplumda farkındalık oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen etkinlikte polisler, “Kanın bir gün değil her gün ihtiyaç olduğu” mesajını verdi.

Kan stokları kritik seviyeye indi

Kentte uzun süredir kan stoklarının kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekilirken, özellikle yaz aylarında bağış oranlarının düşmesi ihtiyacı daha da artırdı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeli, bu durumun önüne geçmek ve topluma örnek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Polislerden vatandaşlara çağrı

Etkinlikte kan bağışı yapan polisler, yalnızca olağanüstü durumlarda değil, her zaman düzenli kan bağışının önemine değindi. Katılım gösteren ekipler, “Kan bir gün değil, her gün ihtiyaçtır. Her bağış bir hayat kurtarır” mesajıyla tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Toplumsal dayanışmaya katkı

Emniyet yetkilileri, polislerin bu duyarlılığının hem vatandaşlara örnek olacağını hem de kritik seviyeye düşen kan stoklarına katkı sağlayacağını belirtti. Etkinliğin, toplumda farkındalığı artırarak daha fazla kişinin düzenli bağışçı olmasını teşvik etmesi hedefleniyor.