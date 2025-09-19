Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 2 aylık Teoman Çiftçi’nin yaşaması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Anne Yağmur Çiftçi, “Önümüzde çok az zaman var, çocuğumu yaşatmak istiyorum” diyerek destek çağrısında bulundu.

1 milyon 817 bin dolarlık tedavi için kampanya

Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin oğulları Teoman’a, doğumundan 10 gün sonra yapılan topuk kanı testiyle SMA Tip 1 tanısı konuldu. Aile, yaptıkları araştırmada Dubai’de yüzde 95 başarı oranına sahip gen tedavisinin uygulandığını öğrenince harekete geçti. 12 Eylül’de Aydın Valiliği onayıyla başlatılan kampanya kapsamında, tedavi için gerekli olan 1 milyon 817 bin doların toplanması hedefleniyor.

“6 aya kadar çok kritik”

Baba Enis Talha Çiftçi, oğullarının kullandığı ilacın hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını belirterek, “İlacı her gün düzenli veriyoruz. Kas kaybını önlemek için sürekli fizik tedavi görüyor. Ancak SMA Tip 1 hızla ilerliyor, en fazla 6 aya kadar zamanımız var” dedi.

“Çocuğumu yaşatmak istiyorum”

Anne Yağmur Çiftçi ise yaşadıkları zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Teoman için ilk 6 ay çok kritik. Tedavi uygulanmazsa önce yutma, sonra solunum fonksiyonlarını kaybedecek. Kasları şimdiden zayıfladı. SMA Tip 1’de kaybedilen fonksiyonlar geri dönmüyor. Şu an Teoman sadece 2 aylık ve çok az zamanımız kaldı. Tüm hayırseverlere sesleniyorum, çocuğumu yaşatmak istiyorum.”