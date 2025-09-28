Son Mühür- İş insanı Hakan Sabancı ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Hande Erçel, yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” ile ekran yolculuğuna başladı. Ancak dizi, izleyiciden beklenen ilgiyi göremedi.

Reytinglerde düşüş yaşandı

Barış Arduç ile başrolü paylaşan Erçel, Güney Kore yapımı “Queen of Tears” uyarlamasıyla dikkat çekmişti. Fakat dizinin ikinci bölümüyle birlikte tüm kategorilerde reyting kaybı yaşandı.

Eleştirilerde, yapımın yalnızca iki karakterin aşkına odaklanması ve yüksek tempolu entrikalardan uzak kalması, izleyici ilgisini azaltan en önemli etkenler arasında gösterildi.

“Erken final” iddiaları

Reytinglerdeki kayıp sonrası kulislerde “Aşk ve Gözyaşı erken final yapabilir mi?” sorusu gündeme taşındı. Bu ihtimal, dizi takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

Hande Erçel’in özel hayatı da dizinin düşük reytingleriyle ilişkilendirildi. Kullanıcıların yaptığı “Hem aşkta hem işte kaybetti” yorumları, kısa sürede gündemde öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.