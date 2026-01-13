Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında başarıyla uygulanan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni taşınmaz satışlarına da entegre ederek emlak sektöründe yeni bir devrim başlatıyor. 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan bu sistemle, tapu devri ile nakit akışı arasındaki risklerin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Satış İşlemlerinde güvenlik duvarı oluşturuluyor

Türkiye genelinde taşınmaz satış süreçlerinde bugüne kadar uygulanan geleneksel ödeme yöntemleri, tarafları birçok riskle karşı karşıya bırakabiliyordu. Alıcı ve satıcı arasındaki doğrudan para transferleri, zaman zaman dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi olumsuz olaylara zemin hazırlıyordu. Ticaret Bakanlığı, bu zafiyetleri gidermek ve mülkiyet el değiştirmesini daha şeffaf bir zemine oturtmak amacıyla harekete geçti. Yapılan hazırlıklar kapsamında, nakit taşıma zorunluluğunun bitmesi ve dijital güvencenin sağlanması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Eş zamanlı mülkiyet ve bedel transferi

Yeni düzenlemeyle birlikte, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik üzerinde köklü değişikliklere gidiliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz ticaretinde ödemeler; nakit, havale veya EFT yoluyla yapılacaksa, mutlaka Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmek zorunda kalacak. Sistemin temel çalışma prensibi, satış bedelinin ancak tapu dairesinde mülkiyet devri tescil edildiği anda satıcının hesabına aktarılmasını sağlamak üzerine kurulu olacak. Böylece taraflardan birinin mağduriyet yaşaması imkansız hale getirilirken, mülkiyet ve ödemenin eş zamanlı olarak el değiştirmesi kanuni bir garanti altına alınacak.

Kayıt dışılıkla mücadelede yeni safha

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bu zorunluluk sadece güvenlik artışını değil, aynı zamanda ekonomik verilerin doğruluğunu da amaçlıyor. Doğrudan elden yapılan veya denetimsiz kalan para transferleri, sektörde kayıt dışı işlemlerin artmasına neden olabiliyordu. Güvenli Ödeme Sistemi’nin taşınmaz satışlarında devreye girmesiyle birlikte, her işlemin mali sistem içerisinde izlenebilirliği artacak. Bu durum, vergi kayıplarının önlenmesine ve emlak piyasasının daha istikrarlı, şeffaf bir yapıya kavuşmasına doğrudan katkı sağlayacak.

Sektör paydaşlarının görüşleri alınıyor

Hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağı, şu aşamada ilgili kamu kurumları, kuruluşlar ve sektörün önde gelen temsilcilerinin değerlendirmesine sunulmuş durumda. Ticaret Bakanlığı, sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda taslak metne nihai şeklini verecek. Sektör temsilcilerinin önerileriyle zenginleştirilecek olan düzenleme, hem kurumsal emlak danışmanlarını hem de bireysel alıcı-satıcıları koruyan kapsamlı bir kalkan vazifesi görecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye'de taşınmaz alışverişi uluslararası standartlarda bir güvenlik seviyesine taşınmış olacak.