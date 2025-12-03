Topçu'nun kariyeri, kiralık deneyimlerle zenginleşti ve milli takıma kadar uzandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadrosunda önemli bir rol üstlendi. Sol ayaklı defans oyuncusu, güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çekiyor. 2025 sezonu itibarıyla hem ligde hem Avrupa kupalarında süre almaya devam ediyor.

Emirhan Topçu Kimdir?

Emirhan Topçu, Balıkesir doğumlu Türk profesyonel futbolcudur. 11 Ekim 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, 24 yaşındadır ve 1.88 metre boyundadır. Sol ayaklı stoper olarak tanınan Topçu, sol bek ve merkez orta saha mevkilerinde de görev yapabiliyor. Piyasa değeri 4.3 milyon euro olarak hesaplanıyor ve menajerliğini Fatih Yalçın üstleniyor.

3 Aralık tarihine kadar Emirhan'ın istatistikleri

Futbolseverler arasında merak edilen isimlerden biri haline gelen Topçu, özel hayatını göz önünde bulundurmamayı tercih ediyor. Evli olmadığı biliniyor. Ailesiyle küçük yaşlarda Karadeniz bölgesine taşınan oyuncu, Çaykur Rizespor'un altyapısında filiz lisansla futbola başladı. Bu altyapı, onun profesyonel kariyerinin temelini oluşturdu. FIFA ve EA FC oyunlarında da yüksek istatistiklere sahip bir profil çiziyor.

Topçu'nun yükselişi, genç yaşta Süper Lig'de düzenli forma giymesiyle hız kazandı. Çaykur Rizespor'da 2017'de profesyonel sözleşme imzaladı ve kontratı 2025 Haziran'ına kadar sürüyordu. Transfermarkt verilerine göre, kariyerinde 100'ün üzerinde resmi maç tecrübesi bulunuyor.

Emirhan Topçu'nun Kulüp Kariyeri ve Transferleri

Emirhan Topçu, 30 Eylül 2012'de Çaykur Rizespor altyapısına girdi ve 12 yaşında filiz lisans aldı. 17 Ağustos 2017'de profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçını 21 Eylül 2017'de Türkiye Kupası'nda Nevşehir Gençlik karşısında oynadı. Ligdeki ilk karşılaşması ise 21 Ocak 2018'de Manisaspor'a karşı gerçekleşti.

Rizespor'un Süper Lig'e yükseldiği dönemde gelişimini sürdürdü. 2020 Şubat'ında Bosna Hersek ekibi Čelik Zenica'ya kiralandı ve burada uluslararası deneyim kazandı. 2020-2021 sezonunda Menemenspor'a kiralık gitti, ardından Rizespor'a döndü. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de 12 maça çıktı ve dikkatleri üzerine çekti.

2024 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. 2 Ağustos 2024'te 4 yıllık sözleşme imzaladı ve sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9 maçta 1 gol attı, Avrupa Ligi'nde 1 ve Konferans Ligi'nde 4 maç oynadı. Beşiktaş'ta 53 numaralı formayı giyiyor. Kiralık dönemlerindeki olgunlaşma, onu Süper Lig'in en çok konuşulan genç defans oyuncularından biri yaptı.

Topçu'nun kariyerinde Çaykur Rizespor'la 32 maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı öne çıkıyor. Beşiktaş transferi, geleceğe yönelik bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Sol ayağını etkili kullanması, onu çok yönlü bir oyuncu haline getiriyor.

Emirhan Topçu'nun Milli Takım Başarıları

Emirhan Topçu, milli takım kariyerine U21 seviyesinde başladı. Mayıs 2022'de 2023 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçları için ilk kez çağrıldı. A milli takım debutunu 6 Eylül 2024'te Nations League'de Galler karşısında Cardiff City Stadyumu'nda yaptı. Şu ana kadar A milli takımda 2 maç oynadı ve golü yok.

U21 milli takımında çeşitli eleme maçlarında süre aldı. Bu çağrılar, onun uluslararası arenadaki potansiyelini gösteriyor. Beşiktaş'taki performansı, milli takım kadrosunda düzenli yer almasını sağlayacak gibi duruyor.

Gelecek planları arasında Beşiktaş'ta istikrarlı bir kariyer kurmak yer alıyor. Teknik ekip, onu rotasyonun önemli bir parçası olarak görüyor. Avrupa kupalarındaki deneyimi, gelişimini hızlandırıyor. Topçu, 2025 sezonunda lig ve Avrupa'da daha fazla sorumluluk alacak. Taraftarlar, genç stoperin savunma hattını güçlendireceğini düşünüyor.

Emirhan Topçu'nun hikayesi, altyapıdan Süper Lig'e uzanan klasik bir başarı öyküsü. Balıkesir'den Beşiktaş'a uzanan yolculuğu, disiplinli çalışmasının meyvesi. Kariyerindeki kiralıklar, onu mental olarak güçlendirdi. Milli takım başarıları, uluslararası kapıları aralayabilir. Beşiktaş'ta uzun vadeli bir rol üstlenmesi bekleniyor.