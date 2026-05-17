Menemen Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 16’ncı kez kapılarını açan Emiralem Uluslararası Çilek Festivali, ünlü sanatçı Murat Boz’un sahne aldığı muazzam bir konserle unutulmaz anlara sahne oldu. Festival coşkusu, etkinliğin ikinci gününde aniden bastıran sağanak yağmura inat hız kesmedi. Alanı hınca hınç dolduran binlerce müziksever, yağmura aldırış etmeden pop müziğin yakışıklı ismi Murat Boz ile tek ağızdan şarkılar söyledi. Boz'un enerjik performansıyla unutulmaz bir gece yaşandı.

Dünyanın dikkatini çekiyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, organizasyonun ulaştığı başarıyı değerlendirdiği hitabında, geçen yıl verdikleri sözü tutarak organizasyonu uluslararası seviyeye taşıdıklarını belirtti. Bölge tarımına ve çiftçiye verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Pehlivan, Emiralem çileğinin artık kalitesi ve hikayesiyle dünyanın dikkatini çekeceğine inandığını ifade etti.

Resmen panayır havasına büründü

Festival, kültürel ve bilimsel etkinlikleriyle de göz doldurdu. Program dahilinde Uluslararası Tarım ve Çilek Sempozyumu düzenlenirken, geleceğe nefes olması amacıyla çilek fidanı dikim aktiviteleri gerçekleştirildi. Renkli sokak müzisyenlerinin ve dans topluluklarının performanslarıyla canlanan sokaklar, çocuklar için hazırlanan özel oyun alanlarıyla panayır havasına büründü. Menemen’i dünyaya tanıtan bu büyük buluşmaya Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılarak festival heyecanına ortak oldu.