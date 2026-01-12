Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Emin Işık'ın ölümü, basın camiasında derin üzüntüye neden oldu. Peki Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık kimdir ve neden öldü? İşte merak edilen detaylar...

Emin Işık neden öldü?

Emin Işık, geçtiğimiz aralık ayında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Önce emboli atan ardından beyin kanaması geçiren Işık, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Haftalardır süren yaşam mücadelesinin ardından bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda acı haberi duyurarak taziyelerini iletti. Saymaz mesajında, "Gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık, bir süredir tedavi gören babası Emin Işık'ı kaybetti. Emin amcaya Allah'tan rahmet, sevgili arkadaşım Candaş'a ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık kimdir?

3 Mayıs 1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Candaş Tolga Işık, Türk gazeteci, köşe yazarı ve televizyon sunucusudur. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Işık, ardından Kanada, Amerika ve İsrail'de genetik mühendisliği eğitimi aldı.

2002 yılında yerel bir radyo istasyonunda habercilik kariyerine başlayan Işık, Best FM ve RadyoTime'da çeşitli programlar sundu. 2009'da Alem FM'de Güçlü Mete ile birlikte "Kripto Odası" programını sunmaya başladı. 2006-2020 yılları arasında Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Işık, 2016-2019 döneminde Beşiktaş JK Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Halen Ekol TV'de "Az Önce Konuştum" programını sunmaktadır.

Merhum Emin Işık'ın cenaze programına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.