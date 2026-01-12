Haberi ilk olarak yazar ve sunucu Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyururken, birçok meslektaşı taziye mesajlarıyla acılarını paylaştı. 68 yaşında hayata gözlerini yuman Koray Ergun'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ailesinden veya yakın çevresinden resmi bir açıklama gelmezken, sanat dünyası usta ismin ani kaybıyla sarsıldı. Peki Koray Ergun kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?

Koray Ergun kimdir?

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Koray Ergun, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak 40 yılı aşkın bir kariyere imza attı. Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Ergun, kamera karşısına ilk kez 1986 yılında çekilen "Aaahh Belinda" filmiyle geçti. Sahne deneyimini ekrana başarıyla taşıyan oyuncu, ardından gelen projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Tiyatro sahnesinde "Tut Elimden Düşmeyelim", "Akrep", "Sakıncalı Piyade", "Ayaktakımı Arasında" ve "Memleketin Kısmeti" gibi önemli oyunlarda yer aldı. Televizyon dünyasında ise "Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi", "Kırgın Çiçekler", "Pusat", "Ömre Bedel" ve "Teşkilat" gibi popüler dizilerde unutulmaz karakterlere hayat verdi.

Koray Ergun neden öldü?

Koray Ergun'un neden öldüğüne dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 68 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun ölüm sebebi ailesinden gelecek açıklamayla netlik kazanacak. Son dönemde herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

Usta sanatçı, 2021-2022 yıllarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde rol almış, 2017 yapımı uluslararası başarı kazanan "Ayla" filminde Halit karakterini canlandırmıştı. Cenaze programı hakkında henüz bilgi verilmedi.