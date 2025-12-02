Son Mühür - Aralık ayının gelmesiyle asgari ücret ve emekli zammı konularında hareketlilik beklenirken, Ekonomim’in haberine göre, en düşük emekli maaşıyla ilgili kararını şimdiden netleştirmiş durumda.

3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte ‘en düşük emekli maaşı’ da kesinlik kazanacak. Mevzuat gereği bu tür düzenlemeler normal şartlarda doğrudan emekli taban aylıklarını etkilemese de, son yıllarda uygulama rutinleşti. Resmi enflasyon verilerini değiştirilmeden Meclis’e sunuluyor ve en düşük emekli maaşına yapılacak zam bu şekilde belirleniyor. Şu anda 16 bin 881 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylıkları, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısında yüzde 12,2 oranında artacak ve böylece maaşlar yaklaşık 18 bin 940 liraya ulaşacak. Eğer 2026’da özel bir kanuni düzenleme yapılmaz ve yıllık enflasyon ekonomi yönetiminin öngördüğü gibi yüzde 20 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ile geçinenler mevcut asgari ücret seviyesine ancak 2027 Şubat ayında ulaşabilecek. Bu tarihte en düşük aylığın yaklaşık 22 bin 728 lira olması bekleniyor.