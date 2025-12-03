Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon artışıyla ilgili önemli bir tarihe işaret etti.

Eryılmaz, ocak ayında yapılacak maaş zammının bankalar arasındaki rekabeti doğrudan etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir"

Eryılmaz, mevcut promosyonların en yüksek seviyesinin 32 bin TL olduğunu hatırlatarak, rakamların hızla yükselebileceğine dikkat çekti. Bu artışla birlikte promosyonların 40 bin TL’ye ulaşmasının mümkün olabileceğini belirterek beklentisini şu sözlerle paylaştı:

"Rakam vermek çok güç… En azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde... belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum"