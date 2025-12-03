Son Mühür - Emekliler, son dönemde bankaların güncel promosyon tekliflerini yakından izliyor. Ocak ayında maaşlara yapılacak zammın yaklaşmasıyla birlikte promosyon rekabetinin yeniden yoğunlaşması bekleniyor. Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. Eryılmaz, promosyonlarda yılın en yüksek artışının yaşanabileceğini belirtti.
Kritik tarihe dikkat çekti
Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon artışıyla ilgili önemli bir tarihe işaret etti.
Eryılmaz, ocak ayında yapılacak maaş zammının bankalar arasındaki rekabeti doğrudan etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:
"Biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir"
40 Bin TL'yi görebilir
Eryılmaz, mevcut promosyonların en yüksek seviyesinin 32 bin TL olduğunu hatırlatarak, rakamların hızla yükselebileceğine dikkat çekti. Bu artışla birlikte promosyonların 40 bin TL’ye ulaşmasının mümkün olabileceğini belirterek beklentisini şu sözlerle paylaştı:
"Rakam vermek çok güç… En azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde... belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum"
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor ve bu durum bankalar için önemli bir müşteri potansiyeli oluşturuyor. Eryılmaz, bu nedenle bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için daha yüksek promosyon teklifleri sunabileceğini ifade etti.
Emeklililer için büyük fırsat
Maaş artışıyla birlikte bankaların promosyonlarda yeni bir rekabete girmesi öngörülüyor. Uzmanlar, Ocak ayının hem maaş zammı hem de bankaların tekliflerini güncellemesi açısından kritik olacağını belirtiyor. Şu anda maksimum 32 bin TL olan promosyonların, rekabetin etkisiyle 40 bin TL’ye yaklaşmasının emekliler için önemli bir fırsat yaratabileceği ifade ediliyor.