Son Mühür - Yüksek enflasyon ve giderek azalan alım gücü nedeniyle emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından izliyor. Belirli koşulları yerine getiren emeklilere bankalar, yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyonları Kasım 2025

Şekerbank: 27.500 TL’ye Kadar Kazanç Fırsatı

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.

Maaş tutarına göre yapılan ödemeler şu şekilde:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Garanti BBVA: 25.000 TL’ye Ulaşan Promosyon ve Bonus

Garanti BBVA, Kasım ayı boyunca geçerli kampanyasıyla emeklilere toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve bonus fırsatı sunuyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

Bonus Kart harcamalarına 6.000 TL,

Avans hesap kullanımlarına 2.000 TL,

Yeni sigorta poliçesi yaptıranlara ise 2.000 TL bonus veriliyor.

Halkbank: 12.000 TL’ye Kadar Promosyon Desteği

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Maaş aralıklarına göre belirlenen tutarlar şöyle:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VakıfBank: 12.000 TL’ye Varan Peşin Promosyon

VakıfBank, SGK ile yaptığı anlaşma doğrultusunda emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Maaş dilimlerine göre ödemeler şu şekilde:

10.000 TL altı: 5.000 TL

10.000 – 15.000 TL: 8.000 TL

15.000 – 20.000 TL: 10.000 TL

20.000 TL üzeri: 12.000 TL

Akbank: 30.000 TL’ye Kadar Nakit Promosyon Fırsatı

Akbank, Kasım 2025 dönemi için düzenlediği kampanyada emeklilere 30.000 TL’ye kadar nakit ödül imkânı sunuyor.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

5 yeni otomatik fatura talimatına toplam 5.000 TL,

Yakınlarını bankaya davet eden emeklilere 5.000 TL,

Kredi kartı harcamalarına ise 5.000 TL ek kazanç sağlanıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye Varan Promosyon Ödemesi

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar peşin promosyon sunuyor.

Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri, Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM ya da SMS üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Birden fazla maaş alan emekliler için promosyon ödemesi, toplam maaş tutarı üzerinden hesaplanıyor.