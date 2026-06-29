Vatani görevini yapmaya hazırlanan on binlerce vatandaşın gözü kulağı MSB'den gelecek resmi duyuruda. Birliklerine teslim olmadan önce yol ve iş hazırlıklarını tamamlamak isteyen gençler, "askerlik yerleri sorgulama", "Ağustos celbi MSB takvimi" ve "askerlik sınıflandırma sonucu öğrenme" konularına yoğunlaştı. Celp dönemlerine göre birliklerine sevk edilecek adaylar için takvim netleşirken, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak sorgulamanın ayrıntıları da belli oldu. İşte askere gitmeye hazırlanan vatandaşların bilmesi gereken tüm ayrıntılar...

2026 AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ağustos celbi takvimini duyurdu. Beklenen açıklamaya göre; yedek subay, yedek astsubay aday adayları ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri 30 Temmuz 2026 tarihinde belli olacak. Yükümlüler, sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir yeni sınıflandırma işlemine veya değişikliğe tabi tutulmayacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Asker adayları, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek. MSB hizmetleri ekranında yer alan sorgulama adımı, 30 Temmuz'da sonuçların ilan edilmesiyle birlikte erişime açılacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapan yükümlüler, hangi birlikte görev yapacaklarını görebilecek. Henüz e-Devlet şifresi bulunmayan adaylar ise üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan kimlik kartlarıyla PTT şubelerine giderek şifrelerini kolayca alabilir.

2026 AĞUSTOS CELBİ SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda, yükümlülerin birliklerine teslim olacağı sevk tarihleri üç ayrı grup halinde planlandı. Asker adaylarının sevk tarihleri şu şekilde uygulanacak:

Birinci Grup (Yedek subay/astsubay adayları ile erler): 6 Ağustos 2026

İkinci Grup (Erler): 3 Eylül 2026

Üçüncü Grup (Erler): 1 Ekim 2026

BAKAYA KALANLAR İÇİN HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?

Askerlik sürecinde mazeretsiz olarak birliğine teslim olmayanlar için 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun ilgili maddeleri devreye giriyor. Daha önceki celp dönemlerinde sınıflandırması yapılan ve yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrılan, ancak geçerli bir mazereti olmadan tabi olduğu dönemde bakaya kalan yükümlüler haklarını kaybedecek. Bu durumdaki kişiler askerlik hizmetini er statüsünde yerine getirecek.