Son Mühür- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılan son düzenlemeler, milyonlarca çalışanın emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, “Emeklilikte ezberler değişti ama kimse farkında değil” başlıklı yazısında, sistemin giderek karmaşık hale geldiğini belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

“Bir günle 17 yıl kaybedenler oldu”

Karakaş, EYT düzenlemesi sürecinde sigorta giriş tarihi nedeniyle mağdur olan çok sayıda çalışanın bulunduğunu hatırlattı. “EYT’de bir gün bile geç sigortalı olanlar 17 yıl beklemek zorunda kaldı” diyen Karakaş, erken planlamanın önemine dikkat çekti. Vatandaşlara, kulaktan dolma bilgilere değil, SGK’nın resmi verilerine güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yeni sistem: 65 yaş emekliliğin sınırı

SGK mevzuatındaki değişikliklerle birlikte 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak yükseliyor. Buna göre, 2015 yılında işe başlayan bir çalışan prim gününü 2035’te tamamlarsa 58 yaşında, ancak 2048’de tamamlarsa 65 yaşında emekli olabilecek. 2024 itibarıyla işe başlayan esnaflar da artık 65 yaş sınırından önce emekli olamayacak.

“Emekli maaşıyla çalışma dönemi bitiyor”

Yeni düzenlemelere göre, emekli olduktan sonra maaş alırken aynı anda sigortalı olarak çalışma dönemi sona eriyor. Karakaş, bu sistemle birlikte hem emekli maaşı hem maaşlı çalışma döneminin kapandığını belirtti. Uzun yıllar kullanılan “Son 7 yıl SSK’ya geç, erken emekli ol” yöntemi de artık geçerliliğini yitirdi.

Bilgi kirliliğine dikkat

İsa Karakaş, emeklilik hesaplamalarının artık çok daha karmaşık bir hale geldiğini vurgulayarak, “Emeklilik yaşı, prim günü ve kazanç tutarını kulaktan dolma bilgilerle belirlemek büyük risk oluşturuyor” dedi. Uzmanlara göre, sistemdeki bu sessiz değişimleri fark etmeyen çalışanlar emeklilik hayalini yıllarca ertelemek zorunda kalabilir.

Karakaş, “Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, doğru yapılmış bir emeklilik planıdır” ifadeleriyle genç çalışanları dikkatli olmaya çağırdı.