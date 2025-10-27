Ecogreen Enerji Holding’in halka arz süreci son günlerde finans ve borsa gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama işlemleri 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Bu süreçte yatırımcılara toplamda 110 milyon adet pay sunuldu ve halka arz ücreti 10,40 TL olarak açıklandı. Dağıtım modeli olarak “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemi tercih edildi. Yoğun başvuru nedeniyle, bireysel yatırımcıların alacağı lot miktarı sınırlandı. Halka arzdan edinilen gelirin büyük kısmı yeni yatırımlara yönlendirilecek; kalan payın ise kredi ödemeleri ve işletme sermayesi olarak kullanılacağı duyuruldu.

Ecogreen Enerji Holding’in halka arz sonuçları henüz kesin olarak duyurulmadı. KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) üzerinden halka arz sonuçlarının 27 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında, yatırımcıların hesaplarına kaç lot tanımlandığı ve talebin hangi oranda karşılandığı netlik kazanacak. Yatırımcı sayısının yüksek olması, kişi başına düşen lot miktarını önemli ölçüde etkiliyor. 110 milyon lotun dağıtımı taleplere göre farklı rakamlarla tahmin ediliyor; kesin rakamlar resmi açıklama sonrası belli olacak.

Ecogreen Kaç Lot Verdi?

Halka arzda başvuran yatırımcı sayısına bağlı olarak tahmini lot miktarları:

150 bin katılımda yaklaşık 294 lot

250 bin katılımda yaklaşık 176 lot

350 bin katılımda yaklaşık 126 lot

500 bin katılımda yaklaşık 88 lot

700 bin katılımda yaklaşık 63 lot

1,1 milyon katılımda yaklaşık 40 lot

1,6 milyon katılımda yaklaşık 28 lot

2,2 milyon katılımda yaklaşık 20 lot

Bu tahminler sadece başvuru trafiğine ve hesaplamalara dayalı. Kesin sonuçlar KAP bildirimiyle netleşecek.

Ecogreen Borsada Ne Zaman İşlem Görecek?

Ecogreen Enerji Holding’in hisseleri, halka arz sonuçlarının açıklanmasından sonra birkaç iş günü içinde Borsa İstanbul’da ECOGR koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirket, BIST Ana Pazar’da yer alacak ve işlem tarihi resmi duyuru ile kesinleşecek. Hisseler, borsada işlem gördüğü ilk gün yatırımcılar için önemli bir fiyat hareketliliği oluşturabilir.

Ecogreen Enerji Holding’in Faaliyetleri ve Teknik Detaylar

Şirket, Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında aktif olarak çalışıyor ve 9 farklı bölgede yıllık 431 milyon kWh seviyesinde temiz enerji üretimi gerçekleştiriyor. Halka arz gelirinin büyük bölümünü yeni enerji yatırımlarına, bir kısmını kredi ödemelerine ve kalanını işletme sermayesi ihtiyaçlarına kullanacak. Sermaye artırımı sonrasında şirketin toplam sermayesi 430 milyon TL’den 540 milyon TL’ye yükselecek ve halka açıklık oranı yaklaşık %20 olarak belirlendi. Ecogreen Enerji’nin halka arzı, sektördeki büyüme hedefleri ve yeni projeler için önemli bir finansman kaynağı sağlayacak.

Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı sonuçlandığında, hem şirket hem de yatırımcılar için yeni bir dönemin başlayacağı öngörülüyor. Gelecek günlerde KAP üzerinden resmi sonuçlar açıklandığında, yatırımcılar kesin haklarını ve lot miktarlarını doğrudan öğrenebilecek.