Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’daki Ford F-150 fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında bir çalışanın yönelttiği eleştiriye orta parmağını kaldırarak karşılık verdiği ve kısa süreli küfür ettiği öne sürüldü. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, olay Trump’ın tesisi gezerken bir işçinin aşağıdan bağırarak “Pedofili koruyucusu” benzeri ifadeler kullanmasıyla başladı. Bunun üzerine Trump’ın dönerek küfürlü yanıt verdiği ve ardından el hareketi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü ise işçinin agresif ve küfürlü bir tutum sergilediğini savunarak yaşananları bu şekilde değerlendirdi.

Görüntüler gündem oldu

Trump’ın sergilediği bu tutum, ziyaretin ana gündeminin önüne geçerek kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. Daha sonra programına devam eden Trump, çalışanlarla fotoğraf çektirip tokalaştı; birçok işçi tarafından da olumlu şekilde karşılandığı gözlendi. Ford Otomobil Başkanı Bill Ford ise basına yaptığı değerlendirmede yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade ederken, ziyaretin genel atmosferinin olumlu olduğunu vurguladı.

Trump ve Epstein dosyaları

Yaşananlar, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanması ve buna bağlı tartışmaların gölgelediği Trump’ın kamuoyundaki imajı açısından yeni bir gündem başlığı yaratırken, Trump bu konulara ilişkin soru ve eleştirilere daha önce birçok kez karşı çıktığını dile getirmişti.