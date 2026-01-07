Son Mühür - Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak netleşti. Toplu iş sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerine yapılacak artış ise yüzde 18,60 olarak belirlendi. Zam oranları arasındaki fark, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tepkisine yol açarken, bu kesim farkın giderilmesi ve artışların eşitlenmesi talebiyle iktidara çağrıda bulundu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya paylaşımında, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir çalışma değerlendirildiğini ifade etti.

20 Bin Lira'yı aşması bekleniyor

Tayyar, “SSK/Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi gündemde” açıklamasında bulundu. Bu yönde bir düzenleme yapılması durumunda, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi mevcut yüzde 12,19’luk artışa ilave olarak yüzde 6,41 oranında ek zam alacak. Böylece yeni yılda 18 bin 938 liraya çıkması öngörülen en düşük emekli aylığının 20 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.