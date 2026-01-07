Son Mühür - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, yurt dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirilen ürünlere uygulanan vergi sistemi kapsamlı biçimde yeniden düzenlendi. Bu değişiklikle birlikte 30 avroya kadar olan gümrüksüz alışveriş uygulaması tamamen kaldırıldı. Karara göre, ticari amaç taşımayan ve sağlık kuruluşu raporuna dayanarak kişilere gönderilen ilaçlar ile takviye edici gıdalar için yeni vergi oranları getirildi; değeri 1.500 avroyu geçmeyen ürünler menşe ülkelerine göre vergilendirilecek.

Farklı şekilde uygulanacak

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelenlerde ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak. ÖTV Kanunu’na ekli 4 sayılı listedeki ürünler söz konusu olduğunda, bu oranlara ek olarak yüzde 20 tutarında ilave tek ve maktu vergi alınacak. Vergi muafiyeti kaldırıldı Yeni düzenlemeyle, 30 avroya kadar olan gönderilere tanınan vergi muafiyetini öngören hüküm tamamen kaldırıldı. Bu adımla birlikte yurt dışından yapılan düşük tutarlı alışverişlerde geçerli olan gümrüksüz uygulama resmen sona erdi.