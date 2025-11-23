Son Mühür - Karabük’te uzun süredir tartışma konusu olan düzenleme, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi olağan toplantısında onaylandı.

1 Ocak'ta yürürlülüğe giriyor

Belediye otobüslerinde emeklilere sağlanan ‘ücretsiz ulaşım hakkı’, alınan kararla artık bir ay içinde 30 ücretsiz biniş hakkı ile sınırlandırıldı. Yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Belgesi’ni ibraz eden vatandaşların bu 30 ücretsiz hakkı kullanabileceği belirtilirken, kararın ilgili iştirak tarafından ilk periyodik vizeleme döneminde yürürlüğe gireceği ifade edildi. Yılın son günü itibarıyla mevcut ulaşım kartları için vizeleme işlemi yapılacak. Böylece 2024 yılından itibaren şehir genelinde emeklilere sunulan ücretsiz ulaşım hakkı kısıtlanmış olacak.

Nedeni: Yoğunluk...

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, söz konusu kararı emeklilerin talebi doğrultusunda aldıklarını belirterek, otobüs sayısını artırmalarına rağmen toplu taşımadaki yoğunluğu azaltamadıklarını ve sınırsız ulaşım hakkının emekliler tarafından suiistimal edildiğini dile getirdi. Karabük Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, kentte yaşayan emekliler tarafından tepkiyle karşılanırken, bu kısıtlamanın Türkiye’deki diğer belediyeler için de örnek teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.