Son Mühür - İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ekim 2025 itibarıyla eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkmayı yasaklaması, uzun süredir yeterli ilgiyi görmeyen ‘kimlik birleştirme’ işlemine olan talebi artırdı. Türkiye’nin 81 ilindeki tüm nüfus müdürlüklerinde uygulanmakta olan bu sistem sayesinde, ehliyet sahipleri başvurduklarında çipli sürücü belgelerini mevcut kimlik kartlarına tanımlatabiliyor.

Ne belge istiyor, ne de ücret

İlk olarak 21 Eylül 2020’de hayata geçirilen uygulamada herhangi bir belge ya da ücret zorunluluğunun bulunmaması, işlemin yalnızca 5 dakika içinde tamamlanmasını sağlıyor. Son yıllarda kredi ve banka kartlarının yaygınlaşması, bunun yanında çalışanların ofis giriş kartları ve ulaşım kartları derken milyonlarca vatandaşın cüzdanında çok sayıda kart taşınması gerekti. Kimlik birleştirme işlemi sayesinde sürücüler, artık fizikî olarak ehliyet taşıma zorunluluğundan kurtuluyor; ancak bu uygulamanın yalnızca yeni tip ehliyetler için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. 1 Kasım 2025 itibarıyla eski tip ehliyetle trafiğe çıkması yasaklanan sürücülerin, ehliyetlerini kimlik kartlarına tanımlatmak istemeleri halinde önce yeni tip sürücü belgesine başvurmaları gerekiyor.

Ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videoda, polis memurunun kart birleştirme uygulamasından habersiz olması nedeniyle bir motosiklet sürücüsüne zorluk çıkardığı ve kimliğinde ehliyet tanımlı olmasına rağmen “ehliyet taşımadığı” gerekçesiyle para cezası uyguladığı görülmüştü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek tüm trafik polislerine bilgilendirme mesajı gönderdi ve kimlik kartına ehliyet tanımlı olan sürücülerin ayrıca fizikî ehliyet taşıma zorunluluğu bulunmadığını hatırlattı.