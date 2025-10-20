Örnek hesaplamaya göre, brüt maaşı 100 bin TL olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir kişi, 2025 yılında emekli olursa aylık yaklaşık 33.900 TL alacak. Ancak 2026 yılında emekli olursa bu miktar 32.200 TL’ye gerileyecek. Yani bir yıl beklemek, aylık gelirde 1.700 TL civarında bir azalmaya neden olabilir.

Ancak kıdem tazminatı açısından durum farklı gelişiyor. 2025 yılında kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL iken, 2026’da yüzde 20 artışla yaklaşık 64.700 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Bu da 10 yıl çalışan bir kişi için yaklaşık 107 bin TL daha fazla kıdem tazminatı demek oluyor.

Dünya'da yer alan yazısında Erdursun şu ifadeleri kullandı:

“Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekler için 2025 yılı avantajlıdır. Çünkü hem emekli aylığı hem maaş birlikte alınabilir. Ancak tamamen çalışmayı bırakacak olanlar için 2026 yılı, tazminat farkı ve maaş artışları sayesinde uzun vadede daha kazançlı olabilir”

Uzman, karar sürecinde borç durumu ve paranın nasıl değerlendirileceğinin de önemli rol oynadığını vurguladı. Borcu bulunmayan çalışanların kıdem tazminatını yatırım aracı olarak kullanarak gelirlerini artırma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak Erdursun, emeklilik kararının yalnızca zamana bağlı olmaması gerektiğini; maaş seviyesi, borç durumu, çalışma planı ve kıdem farkı gibi faktörlerin de göz önünde bulundurularak alınmasının önemine dikkat çekti:

“Bir yıl daha çalışmak sadece maaş artışı değil, gelecekteki emekli aylığı ve tazminat farkı açısından da önemli bir kazanç anlamına gelebilir.”