Nijerya’da ordu tarafından gerçekleştirilen bir hava operasyonu, büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 56 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hedef Boko Haram’dı, pazar yeri vuruldu

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, saldırının hedefinde Boko Haram üyeleri bulunuyordu. Ancak operasyon sırasında yanlış hedef alındı ve Jilili bölgesindeki pazar yeri vuruldu. Saldırının, Yobe ile Borno sınırında gerçekleştiği bildirildi.

Can kaybı artabilir

Yetkililer, saldırıda en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi

Abdulsalam Dahiru, olayın ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu. Dahiru, yaşanan trajediye ilişkin incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Operasyon hatası tartışma yarattı

Yanlış hedef alınması sonucu sivillerin hayatını kaybetmesi, ülkede askeri operasyonların güvenliği ve istihbarat süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Olayın ardından soruşturma başlatılması bekleniyor.

Bölgede güvenlik sorunu sürüyor

Nijerya’nın kuzeydoğusunda uzun süredir faaliyet gösteren Boko Haram nedeniyle güvenlik sorunları devam ediyor. Ancak son olay, sivillerin korunmasına yönelik önlemlerin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.