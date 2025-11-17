Emeklilik için yaş ve prim gün sayısını dolduran çalışanlar, dilekçe tarihlerini belirlerken kritik bir yol ayrımında bulunuyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a göre, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle 2025 yılında emekli olmak, aylıklar bazında 2026 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4 oranında daha avantajlı olacak. Ancak Karakaş, özellikle yüksek maaşlı çalışanların kıdem tazminatı tavanındaki artışı göz önünde bulundurarak dikkatli bir hesaplama yapması gerektiğini vurguladı.

Emeklilik aylıklarında yüzde 3'lük pozitif fark beklentisi

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin 6 aylık zam oranları, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Emekli maaşının hesaplanmasında prime esas kazanç, prim gün sayısı ve aylık bağlama oranı gibi faktörler etkili olsa da, yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde emeklilik dilekçesinin verildiği tarih maaş miktarını doğrudan etkiliyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde, TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminlerine işaret etti. Karakaş, "Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu beklentilere dayanarak yaptığımız hesaplamalara göre, 2025 takvim yılında emekliliğe ayrılmak, 2026 yılına göre en az yüzde 3'lük bir farkla daha avantajlıdır. Bu farkın yüzde 4 sınırını aşmayacağını, ancak yüzde 3 ile yüzde 4 arasında seyredeceğini söyleyebiliriz," açıklamasında bulundu. Karakaş, bu avantajın kişinin çalışma dönemlerine (2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) göre değişkenlik gösterebileceğinin altını çizdi.

Yüksek maaşlılar için kıdem tazminatı tavanı uyarısı

Karakaş, emeklilik kararını etkileyen bir diğer önemli faktörün de kıdem tazminatı olduğunu belirtti. Emeklilik dilekçesinin hangi yılın ilk günlerinde verildiğinin tazminat miktarını önemli ölçüde değiştirdiğini kaydetti.

Merkez Bankası verileri dikkate alındığında, mevcut kıdem tazminatı tavanının 53 bin 919 lira olduğunu hatırlatan Karakaş, memur maaş katsayısındaki artış beklentisiyle bu tavanın 2026 yılının başında tahmini olarak yüzde 20 artarak 64 bin 700 liraya çıkacağını öngördü.

Karakaş, örnek bir hesaplama ile yüksek maaşlı çalışanları uyardı: "Bugün itibarıyla 10 yıl çalışması olan ve maaşı tavanın üzerinde olan bir işçi, 2025 yılında emekli olursa tahmini olarak 539 bin 200 TL kıdem tazminatı alacakken, 2026 yılında emekli olursa bu tutar 647 bin TL olacaktır. Dolayısıyla 2025 yılında emekli olan özel sektör çalışanı için 107 bin 800 liraya varan bir kıdem tazminatı kaybı söz konusu olabilir."

Asgari ücretli çalışanlar için 78 bin liralık fark

Kıdem tazminatı artışının sadece tavan maaşlı çalışanlar için değil, asgari ücret üzerinden çalışan işçiler için de geçerli olacağını belirten Karakaş, kıdem tazminatının brüt asgari ücrete göre hesaplandığını hatırlattı.

Eğer asgari ücrete Ocak ayında beklenen yüzde 30 oranında bir artış yapılırsa, durumun nasıl değişeceğini anlattı: "Mevcut brüt asgari ücret 26 bin 5 lira iken, 10 yıllık çalışması olan bir asgari ücretli 2025'te emekli olduğunda yaklaşık 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacaktır. Ancak 2026 yılında emekli olunması durumunda, yüzde 30'luk bir asgari ücret zammı ile bu tutar 338 bin 60 liraya ulaşacaktır. Bu senaryoda bile, çalışan lehine 78 bin liralık önemli bir fark oluşmaktadır."

Kamu işçileri için önemli başvuru süresi avantajı

Karakaş, emekli adaylarının hem aylık artışını hem de kıdem tazminatını eş zamanlı değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek maaş alanlar için emeklilik maaşındaki yüzde 3'lük fark, kıdem tazminatı tavanındaki artış sayesinde kolayca kapatılabilir," dedi.

Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı artışından yararlanmak için emeklilik dilekçelerini 31 Aralık'tan sonra vermeleri gerektiğini ifade eden Karakaş, maaşlarını ayın 15'inde alan kamu işçileri için bir avantajın altını çizdi: Kamu işçileri, emeklilik dilekçelerini Ocak ayının 14'üne kadar verseler bile 2025 yılı emeklisi sayılacaklar ve yeni oluşan yüksek kıdem tazminatı tavanından faydalanma imkanına sahip olabileceklerdir.