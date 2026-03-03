Yatırımcıların merakla beklediği BASCM temettü detayları belli oldu. Şirket, toplam 700 milyon TL brüt kar payı dağıtmayı planlıyor. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi yüzde 7,84 seviyesinde hesaplandı. Ödeme tarihi ise 21 Ekim 2026 olarak belirlendi.

BASCM temettü detayları

Baştaş Başkent Çimento'nun Yönetim Kurulu kararına göre dağıtılacak kar payı iki kalemden oluşuyor. Birinci kalem, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolara göre 2025 yılı karından ödenmiş sermayenin yüzde 53,01'ine karşılık gelen brüt 349.858.434,99 TL. İkinci kalem ise geçmiş yıl karlarından aktarılan ve ödenmiş sermayenin yüzde 53,05'ine denk gelen brüt 350.141.565,01 TL tutarında.

Bu iki kalemin toplamıyla birlikte pay sahiplerine toplam 700 milyon TL brüt temettü dağıtılacak. Ayrıca 108.862.934,74 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması kararlaştırıldı.

BASCM hisse başına temettü ne kadar?

Yönetim Kurulu kararına göre BASCM hisse başına temettü rakamları şöyle:

Brüt temettü : 1,0606060 TL

: 1,0606060 TL Net temettü : 0,9015151 TL

: 0,9015151 TL Temettü verimi : Yüzde 7,84

: Yüzde 7,84 Ödeme tarihi: 21 Ekim 2026

Karar Genel Kurul'a sunulacak

Yönetim Kurulu'nun aldığı bu karar, öneri niteliğinde olup Genel Kurul onayına sunulacak. Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde belirlenen tarihte ödeme gerçekleştirilecek. Şirket açıklamasında sermaye piyasası mevzuatı, şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde uzun vadeli strateji, yatırım planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile nakit akış durumunun birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Baştaş Başkent Çimento, çimento sektöründe faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da BASCM koduyla işlem gören bir şirket. 2025 mali yılı için açıklanan temettü kararı, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Yüzde 7,84'lük temettü verimi, sektör ortalamasının üzerinde bir getiri sunuyor. Yatırımcılar, Genel Kurul tarihinin netleşmesini ve kararın onaylanmasını bekliyor.