3 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorine henüz resmi bir zam uygulanmadı. Ancak sektör kaynakları, ilk fiyat artışının 4 Mart Çarşamba gece yarısı LPG (otogaz) grubunda gerçekleşeceğini bildirdi. Asıl büyük zamların ise hafta içinde benzin ve motorine gelmesi bekleniyor.

3 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası pompa fiyatları şu şekilde:

Benzin (Kurşunsuz 95): 58,34 TL/lt

(Kurşunsuz 95): 58,34 TL/lt Motorin : 60,39 TL/lt

: 60,39 TL/lt LPG (Otogaz): 30,29 TL/lt

İstanbul Anadolu Yakası fiyatları ise hafif farklılık gösteriyor:

Benzin : 58,18 TL/lt

: 58,18 TL/lt Motorin : 60,23 TL/lt

: 60,23 TL/lt LPG: 29,69 TL/lt

Ankara ve İzmir'de fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. Ankara'da benzin 59,28 TL, motorin 61,49 TL; İzmir'de ise benzin 59,56 TL, motorin 61,76 TL seviyesinde bulunuyor.

LPG'ye 65 kuruş zam geliyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılacak. Bu artış 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren geçerli olacak. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam etmesi halinde benzin ve motorinde çok daha büyük artışların kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Brent petrol neden bu kadar yükseldi?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından bölgedeki gerilim tırmanma noktasına ulaştı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birini doğrudan tehdit altına soktu. Cuma gününü 73 dolarda kapatan Brent petrol, pazartesi sabahı boşluklu açılışla 77 doları aştı ve gün içinde 82,39 dolara kadar tırmandı.

Goldman Sachs, boğazdaki sevkiyatın tamamen durması senaryosunda petrol fiyatlarına varil başına 10-15 dolar ek yük bineceğini öngörüyor. Kısmi bir yavaşlama halinde bile artışın 1-4 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'deki pompa fiyatları belirlenirken Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF ürün fiyatları ve dolar kuru temel alınıyor. Bu referans değer üzerine ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek nihai pompa fiyatı oluşuyor. Dağıtım firmaları arasındaki rekabet nedeniyle şehirden şehire ve bayiden bayiye küçük farklar gözlemlenebiliyor.

Fiyat güncellemeleri genellikle her gün gece yarısından sonra yapılıyor. Bu nedenle araç sahiplerinin özellikle saat 00.00 sonrasında pompa fiyatlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında ciddi artışlar yaşanma olasılığı oldukça yüksek görünüyor.