2 Mart tarihli KAP bildirimine göre Enerjisa yönetim kurulu, 2025 mali yılı karından pay başına brüt 5,0800 TL, net 4,3180 TL temettü dağıtılmasını teklif etti. Toplam brüt kar payı tutarı yaklaşık 6 milyar TL düzeyinde. Son hisse fiyatına göre temettü verimi yüzde 4,80 civarında hesaplanıyor. Karar, 25 Mart 2026'da gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

ENJSA temettü ödeme tarihi ne zaman?

Genel kurul onayının ardından Enerjisa temettü hak kullanım tarihi 13 Nisan 2026 olarak belirlendi. Nakit ödemenin ise 15 Nisan 2026 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yansıması planlanıyor. Temettüden faydalanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden önce ENJSA hisselerini portföylerinde bulundurması gerekiyor.

Enerjisa'nın kar dağıtım detayları

Şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karı 7,49 milyar TL olarak yer aldı. Bu tutarın yaklaşık 6 milyar TL'lik kısmı kar payı olarak ayrılırken kalan 1,49 milyar TL olağanüstü yedeklere aktarılacak. Brüt kar payı oranı sermaye üzerinden yüzde 189,19 gibi yüksek bir seviyeye denk geliyor.

Enerjisa Enerji ne iş yapıyor?

Enerjisa Enerji, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığıyla faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi. 1996'da kurulan şirket, 14 ilde 10 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriyor ve 22 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşıyor. Elektrik dağıtımı, perakende enerji satışı ve müşteri çözümleri olmak üzere üç ana kolda çalışan Enerjisa, güneş enerjisi kurulumu, enerji verimliliği danışmanlığı ve elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Şirket, Şubat 2018'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı ve BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik ile BIST Katılım endekslerinde yer alıyor.