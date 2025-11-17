Son Mühür- Son dönemde performansıyla yatırımcısını hayal kırıklığına uğrtan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 10.565 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.65'lik yükselişle 10.634 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 puanın destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler Nvidia'nın açıklayacağı rakamlarda...



Bu hafta piyasalar için en önemli olay muhtemelen dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilanço rakamları olacak.

Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle derinleşen diplomatik anlaşmazlık Tokyo'daki hisse senetlerini olumsuz etkiledi.

Japonya ekonomisi altı çeyrek sonra ilk kez daralma yaşadı.

Japon medyası, üst düzey bir Japon diplomatın Pazartesi günü Çin'e giderek ortamı sakinleştirmeye çalışacağını bildirdi.

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,8 arttı.



Bitcoin, altın ve petrolda son durum ne?



Ons altın hafif bir geri çekilmeyle 4.062 dolardan, gram altın 5.529 TL'den

Brent petrol yüzde 0.98'lik düşüşle 63.76 dolardan,

Bitcoin yüzde 2'ye yaklaşa yükselişle 95.141 dolardan işlem görüyor.