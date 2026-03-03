Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlar, enflasyonun hem aylık hem de yıllık seyrine dair önemli ipuçları verirken, ekonominin genel gidişatına dair yeni bir tablo ortaya koydu.

Şubat verileri yalnızca fiyat artış oranlarını göstermiyor. Aynı zamanda milyonlarca çalışanı, emekliyi ve sosyal destek alan vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiriyor.

Şubat enflasyonu ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat 2026 dönemine ait enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık aylık bazda 2.96 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31.53 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

Enflasyon verileri öncesinde gözler beklentilere çevrilmişti. AA Finans’ın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Mart Salı günü açıklayacağı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla tamamlanmıştı.

Ankete göre ekonomistlerin şubat ayı için aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,87 seviyesinde oluştu. Tahminler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 arasında değişti.

Ocak ayında yüzde 30,65 olarak açıklanan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42’ye yükseleceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini ise şubat itibarıyla ortalama yüzde 24,16 oldu.

Ocak ayı enflasyon verileri ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) daha önce açıkladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,84 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENAG yüzde kaç olarak açıklandı?

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da 2026 yılı şubat ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıklamıştı. ENAG’ın hesaplamalarına göre tüketici fiyatları şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak hesaplanmıştı.