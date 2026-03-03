Son Mühür- İsrail ve ABD'nin başlattığı askeri operasyonun İran tarafından tüm Körfez ülkelerine yayılmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya beklentilere uygun bir şekilde sert düşüşle başladı.

Gün içinde 12.987 puana kadar gerileyen endeks günü yüzde 2,71 değer kaybıyla 13.346,43 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 7.43 kaybettirdiği günde teknoloji endeksi yüzde 4.4 yükselişiyle dikkat çekti.

Altınay Savunma hisseleri yüzde 8.3, ASELSAN yüzde 5.6, Petkim yüzde 3.2, Tüpraş yüzde 2.9 değer kazandı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.38'lik düşüşle 13.296 puandan giriş yaptı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yüzde 3'ü aşan yükselişle Brent petrol 80.38 dolardan,

ons altın 5.322 dolardan, gram altın 7.522 TL'den, gümüş hafif bir geri çekilmeyle 87.42 dolardan,

Bitcoin ise 67.942 dolardan alıcı buluyor.