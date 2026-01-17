Güngören’de yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın ardından ailesinin acısı dinmiyor. Atlas’ın annesinin halası, olayın ardından duygularını dile getirerek yaşadıkları yıkımı anlattı. Aile yakını, failin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Olay, 14 Ocak’ta Güngören’de meydana geldi. İddiaya göre bir kafeden ayrıldıktan sonra “yan bakma” gerekçesiyle çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan için ailesinin evinde taziye düzenlendi. Taziye boyunca Kur’an okunurken, yakınları ve sevenleri aileyi yalnız bırakmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da taziye evine gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

“Yavrum çok sevecendi, çok düzgün bir çocuktu”

Atlas’ın annesinin halası Şaziye Pamuk, taziyede yaptığı konuşmada yaşadıkları acıyı şu sözlerle anlattı:

"15 yaşındaki caniler 5 yıl hapiste yatıp salınmasın, ömür boyu orada çürüsün. Benim canımı aldı, benim yavrumu yaktı, bizi yaktı. Bir kişiyi öldürmedi, bütün bir aileyi öldürdü. Biz yemek yiyemiyoruz, biz su içemiyoruz, biz nefes alırken kendimizi suçlu hissediyoruz. Ne kadar çabuk Meclis’ten bu kararlar çıkartılırsa o kadar bizim için iyi olur. Belki bir nebze, bir nohut tanesi kadar içimize su serpilse. Biz bunu istiyoruz, biz adalet istiyoruz. Biz yüzüne bakmaya kıyamıyorduk biz onun. Nasıl kıydılar, biz ona bakmaya kıyamıyorduk. Yavrum çok sevecendi, çok düzgün bir çocuktu. Allah’ım, elleri kırılsın. Biz büyük bir aileyiz, hep beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız hep beraber büyüyor."

Aile, adaletin sağlanmasını isterken, yaşanan olayın yalnızca bir can kaybı değil, tüm aileyi derinden sarsan bir yıkım olduğunu ifade etti.