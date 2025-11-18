Aydın’ın Yenipazar ilçesinde uzun yıllar imamlık yapan emekli din görevlisi Muammer Kömürcü, umre ziyareti kapsamında bulunduğu kutsal topraklarda yaşamını yitirdi.

Vefat haberini muhtar duyurdu

Yenipazar Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kömürcü’nün vefatını duyurdu. Kozbek, emekli imamın umre ziyareti sırasında hayatını kaybettiğini belirterek başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı mesajı iletti.

Mahallede büyük üzüntü

Çarşı Mahallesi’nin sevilen isimlerinden olan Muammer Kömürcü’nün ani vefatı, ilçe genelinde derin üzüntüye neden oldu.